The Last Of Us - Part 2: Co-Autor Halley Gross als Charakter im Spiel

PS4

Quelle: Instagram (grosstastic)

Schon Ende 2016 gab Halley Gross, die unter anderem als Autorin einige Episoden für die HBO-Serie Westworld schrieb, via Twitter bekannt, dass sie als Co-Autorin die Story von The Last Of Us - Part 2 (im E3-Bericht) mitgestalten wird. Doch ihr Engagement endet offenbar nicht beim Drehbuch. Wie sie nun via Instagram verkündete, wird sie auch als Charakter im Spiel sein.

Auf dem verlinkten Bild ist sie gemeinsam mit dem Co-Autor und Creative Director Neil Druckmann zu sehen. Welche Rolle Gross genau im Spiel übernehmen wird, ist bisher noch nicht bekannt. The Last Of Us - Part 2 soll voraussichtlich im Laufe des Jahres für die PS4 erscheinen.