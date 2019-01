Sekiro - Shadows Die Twice: Hirata Estates im Gameplay-Video

PC XOne PS4

Game Informer hat über den hauseigenen YouTube-Kanal ein neues Gameplay-Video zum im März erscheinenden Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Bericht) veröffentlicht. Der knapp zwei Minuten lange Clip lässt euch ein einen Blick auf Hiratas Ländereien werfen. Das Gebiet ist nicht direkt mit den übrigen Schauplätzen des Spiels verbunden, sondern kann nur in einer Erinnerung, ausgelöst durch eine magische Glocke, betreten und erkundet werden.

Im Verlauf des Videos bekommt ihr den Einsatz des Greifhaken zu sehen und erhaltet einen weiteren Eindruck von der Mobilität des Charakters im Spiel. Erstmals wird der Protagonist auch schwimmen können, was ebenfalls kurz demonstriert wird. Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.