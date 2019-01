Resident Evil 2: Dataminer finden Hinweise auf New Game Plus

PC XOne PS4

Die zum Wochenende hin veröffentlichte 1-Shot-Demo zum kommenden Remake von Resident Evil 2 (im Anspielbericht) hat nicht nur den Spielern einen Einblick in das Horror-Adventure geboten, sondern auch den Dataminer ein paar interessante Informationen offenbart. Diese haben in der Anspielversion Hinweise auf einen New-Game-Plus-Modus entdeckt.

Der New-Game-Plus-Modus lässt euch ein Spiel üblicherweise mit der gewonnenen Erfahrung und Ausrüstung aus dem ersten Durchlauf auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, wobei auch Objekte und Gegner neue Spawnpunkte erhalten können. Zudem werden in manchen Spielen auch neue Ausrüstungsgegenstände zum Freischalten hinzugefügt. Was davon auf Resident Evil 2 zutrifft, bleibt abzuwarten. Capcom hat den Modus bisher noch nicht bestätigt.

Auf Resetera wurden noch weitere Infos veröffentlicht, darunter auf weitere Modi, Areale, Waffen, Charaktere und Bosse. Die Details könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen. Resident Evil 2 wird am 25. Januar 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.