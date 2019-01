Steam: Gratis-WE mit Disc Jam, Rabatte auf Sonic-Franchise & mehr

Steam lässt euch an diesem Wochenende kostenlos das Multiplayer-Action-Sportspiel Disc Jam ausprobieren. Der Download ist nur rund 3 GB groß und ihr könnt die Live-Server bis Sonntag, den 13. Januar 2019, um 22:00 Uhr betreten. Darüber hinaus wurde das komplette Sonic-Franchise im Preis reduziert und es gibt Rabatte auf den Platformer Celeste, das Survival-Spiel Raft (Early Access), sowie das Taktikspiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Testnote: 8.5).

Nachfolgend eine kleine Auswahl an aktuell verfügbaren Beispielangeboten aus dem Steam-Store (weitere Deals findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):