Hotel R'n'R: Zerstörerische Vorlieben eines Rockstars in VR ausleben

Die Spieleindustrie wird nicht müde, immer neue Möglichkeiten des Virtual-Reality-Entertainments auszuprobieren. Vom Angeln über das realistische Horrorerlebnis bis zur schmuddeligen Erwachsenenunterhaltung ist für fast jeden Geschmack schon etwas dabei. Nun versetzt euch Hotel R'n'R vom Indie-Studio Wolf & Wood Interactive, bisher bekannt für The Exorcist VR und den Thriller A Chair in a Room, in die Gestalt eines echten Rockstars. Sex and drugs gibt es hier zwar nicht, dafür jede Menge Rock 'n' Roll - in der Form ausufernden Hotelzimmer-Zerstörungsorgien. Und auf Steam wird bereits gewarnt: „A bit of bad language and cartoon violence.“

Sogar eine Art Story-Aufhänger haben die Entwickler dem VR-Titel mitgegeben: Ein gescheiterter Musiker schließt einen Pakt mit dem Teufel und bekommt dafür Talent, Schande und Geld. Im Gegenzug muss er einige Hotelzimmer für das Böse zerlegen. Dabei warten fünf stilistisch unterschiedliche Hotels in Las Vegas, London, Los Angeles, New Mexico und Tokio. Als Werkzeuge stehen mehr oder weniger alltagstaugliche Gegenstände wie Rohrzange, Klebepistole, Feuerwerkskörper oder T-Shirt-Kanone zur Verfügung.

Damit Hotel R'n'R nicht in stumpfer Gewalt ausartet, muss darauf geachtet werden, nicht von den Dienstmädchen oder gar dem Hoteldirektor erwischt zu werden. Zur Auflockerung zwischendurch dienen ein paar Minispiele, die auf den sieben Todsünden basieren. Derzeit befindet sich Hotel R'n'R im Early-Access, ein Release ist für den Juni dieses Jahres geplant, zunächst nur für PC und mit Unterstützung von HTC Vive und Oculus Rift. Bis dahin sollen noch einige geheime Passagen in die Level integriert werden.