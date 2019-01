Jeremy Soule: Skyrim-Komponist stellt Musikalbum kostenlos zur Verfügung

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Komponist Jeremy Soule, unter anderem bekannt für die Soundtracks zu The Elder Scrolls 5 - Skyrim, Icewind Dale und Star Wars - Knights of the Old Republic, hat sein neues Album The Northern Diaries zur kostenlosen Verwendung auf YouTube veröffentlicht.

Soule gestattet sogar die Benutzung der insgesamt zwölf Musikstücke in kommerziellen Projekten. Die einzigen Bedingungen sind, dass er in den Credits als Urheber genannt wird und dass das jeweilige Projekt einen Bezug zu Spielen haben muss. So erlaubt Soule explizit die Verwendung der Musik in Videos und Streams zu Spielen sowie in neuen Spieleprojekten. Für Filme und TV-Produktionen ist hingegen eine separate Lizenzvereinbarung mit dem Komponisten erforderlich.

