Draußen ist es dieser Tage noch ungemütlich, es regnet, mancherorts schneit es und kalt ist es außerdem. Verbringt das Wochenende also lieber im Warmen und führt euch bei dieser Gelegenheit ein paar der Artikel zu Gemüte, die wir diese Woche aus den Weiten des Internets herausgesucht haben. So sieht's aus: Wenn GG-User Johannes nach über einem Jahr schon wieder als Kurator der Wochenend-Lesetipps einspringt, muss auch eine Einleitung über das Wetter sein!

Die Themen dieser Ausgabe sind die Situation von Frauen im eSport und Microsofts mutmaßliche Strategie für die nächste Xbox. Außerdem geht es um Spiele in einem Hospiz für Kinder. Aus dem GG-Archiv haben wir diese Woche einen Aufsatz von Harald Fränkel hervorgeholt und das Fundstück der Woche beschäftigt sich mit der deutschen Rezensionslandschaft am Beispiel von Detroit - Become Human.

"State of Play: Frauen im eSport"

Redridingrogue.com am 07.01.2019, Sophia

Anhand mehrerer Beispiele zeichnet Sophia auf Redridingrogue.com die gegenwärtige Lage von Frauen in der Welt des eSports nach. Zum Beispiel schreibt sie über Kim Se-Yeon alias Geguri, eine der ersten Profi-Spielerinnen in Korea: "Overwatch ist ein Team-Spiel, das persönliche Talent des einzelnen garantiert einem nicht den Erfolg. Doch Geguri wurde während der Spieler-Suche oft ausgeschlossen, sobald die anderen Spieler im Voice-Chat herausfanden, dass sie mit einer Frau spielten. Sie spielte sogar mit dem Gedanken, Stimmverzerrer zu benutzen, um ihre Identität geheimzuhalten und entschied sich glücklicherweise dagegen."

"Prognose: Mit welcher Strategie Microsoft die Xbox Two erfolgreich macht"

Zockworkorange.com am 10.12.2018, Sebastian

An den Verkaufszahlen gemessen musste Microsoft in der aktuellen Konsolengeneration gegenüber Sony den Kürzeren ziehen. Sebastian von Zockworkorange.com wagt eine Prognose darüber, welche Lehren der Konzern daraus für die nächste Xbox zieht. So müssten mehr Exklusivspiele her und insbesondere ein Abo-Modell: "Zusätzlicher Vorteil von Abos ist die Planbarkeit des Umsatzes und die Minimierung des Risikos für die Publisher. Während die bisherige Antwort auf die volatile Videospielbranche lautete, keine Experimente zu wagen und erprobte Spielideen zu jährlich erscheinenden Mega-Franchises auszubauen, würden künftig vorhersehbare Einkünfte aus Abogebühren die Gefahr der Insolvenz minimieren."

"'They make him feel normal' – the role of video games in a children's hospice"

Theguardian.com am 18.12.2018, Keith Stuart

Für diese Reportage der britischen Zeitung The Guardian besuchte Keith Stuart ein Kinder-Hospiz, in dem pflegebedürftige Kinder dank diverser Hilfsmittel Videospiele spielen können. Der Vater eines Jungen erklärt ihm, welche Rolle Spiele im Leben der Kinder einnehmen: "[Shay] kann vielleicht nicht draußen auf dem Hof mit seinen Freunden Fußball spielen, aber FIFA kann er sehr wohl spielen. Er kann dadurch an gemeinsamen Interessen teilhaben und auf dem gleichen Level wie andere wetteifern. Mich schlägt er regelmäßig bei FIFA."

Aus dem GamersGlobal-Archiv: "Harald und der Bub"

GamersGlobal am 06.06.2010, Harald Fränkel

GG-Kolumnist Harald Fränkel verbrachte einen Nachmittag mit dem Neffen seiner Frau, um herauszufinden, wie einem Kind im Jahr 2010 die Videospiele seiner eigenen Jugend gefallen: "Pitfall! fand Julian dann ziemlich doof. Er scheiterte häufiger an einer Stelle, wo man schnell über drei Krokodile hüpfen muss. Das Ding ist aber auch hart! Wer heutzutage jammert, Spiel XY sei viel zu schwierig, soll ruhig mal sein Glück mit dem Jump-and-Run von David Crane versuchen, bei dem man natürlich NICHT speichern kann."

Fundstück der Woche: "Detroit: Become Human und die Fratze der Spielepresse "

Polyneux.de am 30.05.2018, Jannick

Zum Release von Detroit - Become Human hat sich Jannick von Polyneux.de die Reviews verschiedener deutscher Spieleseiten durchgelesen und ist mit deren Ansatz unzufrieden. Er wünscht sich, dass die Tester die Handlung stärker interpretieren würden, statt sie nur zu beschreiben: "Ich habe dutzende Artikel über Detroit, Beyond und Heavy Rain gelesen, und kaum einer dieser Texte ordnet die Komplexität der Themen wie häusliche Gewalt, Rassismus oder Vergewaltigung in einen Kontext, der über das Beschreiben der spieleigenen Handlungen hinausgeht"

Im heutigen Video: Der Herr der Ringe als Sitcom

