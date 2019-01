THQ Nordic sichert sich Rechte an Outcast-Marke

PC XOne PS4

THQ Nordic macht auch im neuen Jahr mit seiner großen Einkaufstour weiter. Diesmal hat der Publisher mit Sitz in Schweden bekannt gegeben, dass man die Rechte an der Outcast-Marke von den bisherigen Rechteinhabern erworben habe. In einer kurzen Pressemitteilung vom 10. Januar heißt es:

THQ Nordic gab heute bekannt, dass der Erwerb des geistigen Eigentums Outcast mit den drei ursprünglichen Entwicklern des Spiels abgeschlossen wurde.

Der ursprüngliche Entwickler ist das belgische Studio Appeal, welches das SciFi-Actionadventure um den Helden Cutter Slade im Sommer 1999 unter Publisher Infogrames erstmals veröffentlichte und auch für das im letzten Jahr erschienene Remake Outcast - Second Contact (im Test, Note 6,5) unter Publisher BigBen Interactive verantwortlich war. Was THQ Nordic konkret mit der Marke plant, wurde nicht verraten. In der Pressemitteilung wird nur darauf hingewiesen, dass der Vertrieb und die Bewertung von Fortsetzungen und neuen Inhalten durch die Niederlassung in Österreich durchgeführt werde.