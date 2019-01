Metro Exodus: Extrem limitierte Artjom-Custom-Edition angekündigt

PC XOne PS4

Deep Silver und 4A Games haben eine extrem limitierte Ausgabe des kommenden Ego-Shooters Metro Exodus (im gamescom-Anspielbericht) angekündigt. Die sogenannte „Artjom-Custom-Edition“ wurde nur insgesamt zehn Mal hergestellt und kann nicht im regulären Handel erworben werden, sondern wird in den kommenden Wochen in einer Reihe geplanter Promotion-Aktionen zu gewinnen sein. Die erste Ausgabe wird bald verlost, ihr solltet also die sozialen Kanäle des Publishers (Facebook, Twitter, YouTube) im Auge behalten. Zur seltenen Sammlerausgabe heißt es seitens Deep Silvers Head of Global Brand Management Huw Beynon:

Wir haben mit den renommierten Handwerkern von DB Props in den weltberühmten Shepperton Studios zusammengearbeitet, um die ultimative Kollektion für Metro-Fans zu entwickeln und herzustellen. Jedes Teil ist entweder ein authentisches Objekt aus der realen Welt oder wurde in Handarbeit hergestellt, um die originalen Designs von 4A zu rekonstruieren. Wir wussten, dass wir Artjoms charakteristische Nixie-Uhr nie mit einer Nachbildung glaubwürdig anfertigen können, also beschlossen wir, sie tatsächlich zusammen zu bauen.

Die Artjom-Custom-Edition von Metro Exodus wird in einer Stahlmunitionskiste geliefert und enthält neben der besagten voll funktionsfähigen und handgefertigten Nixie-Uhr, noch eine Gasmaske samt dem passenden Filter, ein funktionierendes Feuerzeug in Form einer Kugel, eine Spartaner-Erkennungsmarke mit dem eingravierten Namen des Besitzers, eine Ledertasche, sowie eine Karte der Reise der Aurora. Im folgenden Video stellt euch Dmitry Glukhovsky, der russische Autor hinter der Metro-Romanreihe, die Artjom-Custom-Edition ausführlich vor: