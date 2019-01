Jump Force: Termin und Infos für die Open-Beta bekannt

PC XOne PS4

Jump Force ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bandai Namco Entertainment hat den Termin für die geplante öffentliche Konsolen-Beta für das kommende Prügelspiel Jump Force bekannt gegeben. Diese wird nach Angaben des japanischen Publishers in der kommenden Woche, im Zeitraum zwischen dem 18. und 20. Januar 2019, in insgesamt vier Spielsessions auf der Xbox One und der PS4 abgehalten.

Deutsche Spielzeiten im Überblick:

Spielsession 1 - 18. Januar von 13 bis 16 Uhr

Spielsession 2 - 19. Januar von 6 bis 9 Uhr

Spielsession 3 - 19. Januar von 17 bis 20 Uhr

Spielsession 4 - 20. Januar von 21 bis 0 Uhr

Während der Betaphase sollt ihr aus insgesamt 17 verschiedenen Kämpfern wählen, mit denen ihr in fünf unterschiedlichen Arenen gegen die anderen Spieler euer Können testen könnt.

Spielbare Charakteren:

Blackbeard

Frieza

Goku

Gon

Himura Kenshin

Hisoka

Ichigo Kurosaki

Kenshiro

Monkey D. Luffy

Naruto

Pegasus Seiya

Roronoa Zoro

Rukia Kuchiki

Sasuke

Vegeta

Younger Toguro

Yusuke Urameshi

Verfügbare Arenen:

Hong Kong

Matterhorn

Mexico

Namek

New York

Die finale Version von Jump Force wird hierzulande im kommenden Monat, ab dem 15. Februar 2019, für PC, Xbox One und die PS4, digital und im Handel erhältlich sein.