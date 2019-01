Xbox Game Pass: Weiteres Spiel hinzugefügt + Rewards in USA gestartet

XOne

Microsoft hat ein weiteres Spiel zu seinem bereits bekannten Spiele-Lineup in Januar für den kostenpflichtigen Dienst Xbox Game Pass hinzugefügt. Wie der Hersteller die Nutzer via Twitter informierte, kann ab sofort auch Ultimate Marvel vs. Capcom 3 im Rahmen des Abonnements gespielt werden. Darüber hinaus wurde in den USA das Rewards-Programm gestartet.

Spieler können demnach ab sofort jeden Monat eine Auswahl an vorgegebener „Quests“ in verschiedenen Spielen erledigen und sich so Punkte für ihren Xbox-Live-Account verdienen, die anschließend für verschiedene Dinge, wie die Mitgliedschaft, oder DLCs ausgegeben werden können. Den Anfang machen insgesamt sieben Aufgaben, die im Januar bis zu 2100 generieren. Die Quests bleiben bis zum 3. Februar verfügbar. Ab dem 4. Februar sollen neue Aufgaben bekannt gegeben werden. Hierzulande soll das Rewards-Programm auch in Kürze starten.