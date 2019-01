Spieleveteranen Podcast: Off-Topic Folge 1

Von den Spieleveteranen gibt es ab sofort auch einmal im Monat einen Podcast, der sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit Spielen. Lohnt sich das? Macht das Spaß? Entscheidet selbst!

Ziemlich genau zwei Jahre nach der Umstellung des Spieleveteranen-Podcasts von der Plauderrunde auf das stringentere Format mit festen Rubriken wie Neues Spiel, Altes Spiel, Hörer fragen oder Zeitreise wurde von den Patreon-Unterstützern die 3000-Dollar-Marke durchbrochen. Und das damit freigeschaltete neue Format ist... eine Plauderrunde!

Und zwar geht es in Off-topic um alle mögliche Themen, nur nicht um Spiele. Also Serien, Bücher, Filme, Musik und auch das eine oder andere, was uns so ein- und aufgefallen ist. Erfahrungen mit Blattgold-verzierten Speisen, zum Beispiel...

Die erste Folge des neuen Offtopic-Format könnt ihr direkt hier anhören oder natürlich auf Spieleveteranen.de, ab der zweiten Folge im Februar wird das Format Patreon-Spendern der 1-Dollar-Klasse (und natürlich mehr) vorbehalten bleiben. Wer noch nicht zu diesem erlauchten Kreis gehört, kann bei https://www.patreon.com/spieleveteranen die Unterstützervorteile studieren. Helft uns, den nächsten Meilenstein zu erreichen: die Freischaltung weiterer Zusatzepisoden des normalen Spieleveteranen-Podcasts!

Die schwungvolle Intromusik des Off-Topic-Podcasts (55:47 Minuten) ist übrigens ein echter Chris Hülsbeck (»QuadraSID Demo 1«). Danke an Chris!

00:13 Wir begrüßen unsere Hörer zu einem neuen Format.

05:16 Erklärungsversuch: Was ist denn »Off-Topic«?

14:37 Film-/Serien-Ressort: Japanisch aufräumen, britisch bodyguarden, mit Incredibles 2 portalisieren, bei Bird Box oder Sicario 2 mitzittern.

portalisieren, bei oder mitzittern. 33:53 Bühnen-Ressort: Jörg wagte sich in eine modernen Macbeth -Inszenierung.

-Inszenierung. 38:33 Buch-Ressort: Heinrich hat einen Schnäppchentipp, Jörg stellt Elysium Fire von Alistair Reynolds vor.

von vor. 46:15 Musik-Ressort: Heinrich empfiehlt Jeff Tweedys neues Album Warm .

neues Album . 49:37 Retro-Ressort: Telespiele mit Thomas Gottschalk in der ARD-Mediathek.

in der ARD-Mediathek. 52:29 Ausblick und Bitte um Feedback.

Viel Spaß!