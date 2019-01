The Division 2 semi-exklusiv im Epic Store // PC-Systemanforderungen [Update]

PC XOne PS4

Update vom 9. Januar 21:45 Uhr

Ubisoft hat nun auch die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version sowie Details zu den Grafik-Features veröffentlicht. So dürfen sich PC-Spieler über unbegrenzte Framerate und Auflösungen, vollständige UI- und HUD-Anpassung, Unterstützung für Widescreen- und auch mehrere Bildschirme, variable Aktualisierungsraten und HDR freuen. Eine Übersicht der für verschiedene Auflösungen und Framerates empfohlenen Hardware findet ihr hier.

Ursprüngliche Meldung vom 9. Januar 20:34 Uhr

Epic Games hat einen weiteren Coup gelandet. Auch die PC-Version von Ubisofts The Division 2 (Gamescom-Angeschaut-Bericht) wird im neuen Epic Games Store erscheinen. Anders als bei den bisherigen Exklusiv-Deals des Fortnite-Entwicklers wird der MMO-Shooter jedoch zusätzlich auch auf UPlay, der hauseigenen Vertriebsplattform des französischen Publishers, erscheinen.

Bemerkenswert ist der Deal insbesondere insofern, als dass Valve mit seiner führenden Spieleplattform Steam außen vor bleibt. Laut Polygon habe Ubisoft derzeit auch keine Pläne, The Division 2 zu einem späteren Zeitpunkt auf Steam zu veröffentlichen. Die entsprechende Steam-Shop-Seite wurde bereits offline genommen und im Gegenzug eine Produktseite im Epic Store geschaltet, auf der das Spiel in der Standard, Gold oder Ultimate Edition vorbestellt werden kann. Einen preislichen Unterschied zum UPlay-Angebot gibt es nicht. Bereits auf Steam getätigte Vorbestellungen sollen laut Ubisoft jedoch erfüllt werden. The Division 2 soll am 15. März 2019 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen. Auf die Konsolenversionen hat der Deal natürlich keinen Einfluss.

Die Kooperation beschränkt sich im übrigen nicht nur auf The Division 2. Im Laufe des Jahres sollen weitere Ubisoft-Titel angekündigt werden, die semi-exklusiv im Epic Games Store erscheinen.