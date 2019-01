Ace Combat 7: Eröffnungssequenz und SU-47-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4

Bandai Namco hat die Eröffnungssequenz zur kommenden Arcade-Flugsimulation Ace Combat 7 - Skies Unknown (im Anspielbericht) veröffentlicht. Das fünf Minuten lange Video führt euch in die Story des Titels ein und fokussiert sich auf die Mechanikerin Avril Mead, die in den vergangenen Wochen bereits in mehreren Trailern zu sehen war.

Avril wächst bei ihrem Großvater auf. Auch wenn dieser ihr verbietet, der Osean Air Defense beizutreten, da er nach dem Tod von Avrils Vater das Vertrauen in das Militär verliert, erzählt er ihr stets Geschichten über seine Kämpfe und die Schönheit des Himmels. Avril, die gemeinsam mit ihrem Großvater und seinen Kriegskameraden über Jahre hinweg an einem eigenen Flugzeug arbeitet, wird zu einer erfahrenen Mechanikerin. Doch als sie eines Tages ihren ersten Probeflug absolviert, wird sie mit einer unerwarteten Situation konfrontiert...

Die englischsprachige Version des Intro-Videos könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die Version auf Japanisch findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Neben der Einführungssequenz hat Bandai Namco auch einen Trailer zu der russischen Su-34 (Suchoi) veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch ebenfalls unter dem Quellenlink anschauen.