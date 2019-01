God of War: DLC-Pläne waren laut Director „zu ambitioniert“

PS4

Game Director Cory Barlog von SIE Santa Monica Studio hat in einem Interview mit Kinda Funny über das im April vergangenen Jahres erschienene PS4-exklusive Action-Adventure God of War (Testnote: 9.0) gesprochen und gab an, dass er auch „eine richtig witzige Idee“ für einen DLC hatte. Diese sei allerdings am Ende in Hinblick auf den Umfang für ein eigenständiges Kapitel zu ambitioniert geworden und hätte „ein komplett eigenes Ding sein müssen“, um realisiert zu werden. Auch andere Teammitglieder von Santa Monica sagten Barlog, dass der Umfang, den er sich dafür vorgestellt hatte, etwas zu „verrückt“ und „ein wenig zu groß“ für einen DLC wäre.

Wie Barlog erklärte, sei er mit dem veröffentlichten Spiel und der gebotenen Geschichte ohnehin sehr zufrieden. Die einzigen Beschwerden, die das Entwicklerteam seitens der Spieler erhielt, sei die Kritik gewesen, dass der Photo-Mode und New-Game-Plus erst später und nicht schon mit dem Release des Spiels veröffentlicht wurden. Und auch wenn es derzeit offenbar keine Pläne gibt, einen DLC oder eine Erweiterung für den Titel zu realisieren, scheint es dem Studio nicht an Ideen für das nächste Abenteuer von Kratos und Atreus zu mangeln. Und angesichts des Erfolgs des Spiels dürfte eine Fortsetzung nur eine Frage der Zeit sein.