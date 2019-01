Yoshi's Crafted World erscheint im März 2019

Switch

Nintendo hat den Release-Termin des neuesten Plattformers mit dem grünen Dino in der Hauptrolle bekannt gegeben. Yoshi's Crafted World, so der Name des Spiels, wird am 29. März 2019 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Passend zur Ankündigung des Release-Termins wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der in die Story rund um um die gestohlene Traumsonne einführt. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Erstmals angekündigt wurde Yoshi's Crafted World auf der E3 2017. Im Gegensatz zum WiiU-Ableger Yoshi's Woolly World ist die Spielwelt nun nicht mehr nur aus Garn geformt, sondern aus allerhand Bastelmaterialien. Ihr klappt also beispielsweise Papier-Objekte um und öffnet so neue Pfade. Außerdem habt ihr an bestimmten Stellen die Möglichkeit, das Geschehen um 180 Grad zu drehen und so eine neue Seite der Welt zu entdecken.