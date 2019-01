Metro Exodus: Neuer Story-Trailer // Xbox One X Bundle angekündigt

PC XOne PS4

Metro Exodus ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Publisher Deep Silver und Entwickler 4A Games haben einen weiteren Story-Trailer zum Egoshooter Metro Exodus (im GC-Angespieltbericht) veröffentlicht. Darin werden diverse neue Charaktere und einige der Orte vorgestellt, die ihr in der Rolle von Artjom auf eurer Reise durch das postapokalyptische Russland besuchen werdet. So sind beispielsweise die kaspische Wüste oder die winterlichen Straßenzüge Moskaus zu sehen. Gesprochen wird der Trailer zu Beginn von Anna, Artjoms Frau, die die beste Scharfschützin des Spartaner-Ordens ist und der Crew der Eisenbahn Aurora, eures Fortbewegungsmittels in Metro Exodus, angehört.

Parallel zum Trailer startete der Vorverkauf eines neuen Xbox One X Bundles mit der Bezeichnung "Metro Saga Bundle". Neben der Konsole (1 TB Festplatte) und dem neuesten Metro-Spiel sind auch die beiden Vorgänger Metro 2033 Redux (im GG-Test, Note 8.5) und Metro: Last Light Redux (im GG-Test, Note 8.5) in dem Paket enthalten. Der Erscheinungstermin des Bundles entspricht logischerweise dem von Metro Exodus: Ab dem 15. Februar 2019 könnt ihr (auch auf dem PC oder der PS4) loslegen.