Tropico 6: Release um rund zwei Monate verschoben

Die neueste Iteration der beliebten Wirtschaftssimulation Tropico wird rund zwei Monate später als bislang geplant erscheinen. Wie Simon Hellwig, Mitgründer und Geschäftsführer des Publishers Kalypso Media, in einem offenen Brief an die Community mitteilte, soll Tropico 6 nun am 29. März 2019 für den PC erscheinen. Die Konsolenversionen sind laut Kalypso-Shop nach wie vor für den Sommer dieses Jahres geplant.

Als Grund für die erneute Verschiebung führt Hellwig aus, dass er selbst nach einem Probespielen des Titels den Eindruck gewonnen habe, dass das Spiel weiteren Feinschliff brauche. Auch das Feedback der zahlreichen Beta-Spieler bestätige seine Wahrnehmung. Gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Limbic Entertainment werde man versuchen, möglichst viele Community-Anregungen bezüglich Gameplay- und Funktionsverbesserungen in die finale Version zu integrieren. Explizit nennt Hellwig dabei die Wegfindung, den Multiplayer-Modus sowie die Simulation der Wirtschaft und der Einwohner Tropicos.

Als kleine Wiedergutmachung für enttäuschte Fans schenkt Kalypso allen Vorbestellern, die Tropico 6 bisher gekauft haben oder dies noch bis zum 10. Januar um 19 Uhr tun werden, die erste Erweiterung zum Spiel, deren Veröffentlichung nach aktuellem Stand für das zweite Quartal 2019 geplant ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Tropico 6 direkt über Steam, den Kalypso-Shop oder eine andere digitale Plattform erworben habt.