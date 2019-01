Dead or Alive 6: Release um zwei Wochen verschoben

PC XOne PS4

Dead or Alive 6 ab 62,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dead or Alive 6 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eigentlich sollte Dead or Alive 6 bereits im kommenden Monat, am 15. Februar 2019 erscheinen, doch wie der Entwickler Team Ninja jetzt die Spieler über die offizielle Homepage informierte, wurde der Release nach hinten verschoben. Der Grund ist der obligatorische letzte Feinschliff, den das Studio noch etwas länger betreiben möchte. Das Spiel wird nun erst zwei Wochen später, ab dem 1. März für PC, Xbox One und die PS4, im Handel erhältlich sein. Seitens des Directors und Producers Yohei Shimbori heißt es in einem Statement zu der Verzögerung: