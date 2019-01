Resident Evil 2: 1-Shot-Demo offiziell mit Trailer angekündigt

Nachdem es bereits durch einen Leak bekannt wurde, hat Capcom nun die 1-Shot-Demo zum kommenden Remake von Resident Evil 2 (im Anspielbericht) auch offiziell angekündigt. Gleichzeitig wurde der 11. Januar als Veröffentlichungstermin bestätigt. Die Anspielversion wird nach dem Release bis zum 31. Januar auf allen drei Plattformen zum Download bereitstehen. In der veröffentlichten offiziellen Beschreibung zu der Demo heißt es seitens des Entwicklers:

In der One-Shot-Demo schlüpfen die Spieler in die Rolle des frischgebackenen Polizeibeamten Leon S. Kennedy, während er zu seinem schlimmsten ersten Arbeitstag in Raccoon Citys Polizeistation erscheint. Dabei muss er sich grauenhaften Zombies stellen und auch einige Rätsel bewältigen, um sicher zu der Polizeistation zu gelangen. Und während sich zwischen Leon und seinem Ziel ein Gebäude voller fleischfressender Albträume befindet und die Uhr gnadenlos im Hintergrund tickt, haben die Spieler mehr, als nur die Zeit totzuschlagen...