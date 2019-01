Nintendo kann sich Zukunft ohne eigene Konsolen vorstellen

In einem kurzen Interview mit dem japanischen Medienunternehmen Nikkei hat Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa auf eine entsprechende Frage sinngemäß geantwortet, er könne sich eine Zukunft ohne eigene Hardware vorstellen. Wir übersetzen hier die Übersetzung von Nintendo Everything:

Wir sind nicht auf unsere Konsolen fixiert. Momentan bieten wir die einzigartig entwickelte Nintendo Switch nebst Software an, und darauf basierend liefern wir die „Nintendo-Erfahrung“. Doch Technologie entwickelt sich. Wir werden weiterhin flexibel darüber nachdenken, wie wir in Zukunft am besten diese Erfahrung liefern. Wir entwickeln seit über 30 Jahren Konsolen. Die Geschichte von Nintendo geht noch weiter zurück. Und in allen Mühen war der einzige Gedanke, was als nächstes zu entwickeln sei. Langfristig könnte unser Fokus von den Heimkonsolen wegbewegen. Flexibilität ist genauso wichtig wie Einfallsreichtum.