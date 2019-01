Feiertage-Verlosung 2018: Auflösung und Gewinner

Bei unserer Feiertage-Verlosung 2018 galt erneut das Motto "Tolle Preise gegen richtige Antworten". Insgesamt zehn Gewinne hatten wir zu vergeben, hier findet ihr sämtliche Lösungen und Glückspilze.

Tag 1: Nintendo

Tag 2: Ubisoft

Tag 3: Warner

Tag 4: GOG

Tag 5: Activision

Tag 6: Ubisoft

Tag 7: Warner

Tag 8: Bethesda

Tag 9: Sony

Tag 10: Electronic Arts

Zehn Tage rätselten die GamersGlobal-User sich die grauen Zellen wund, um eine Chance auf einen der Preise unserer Feiertage-Verlosung 2018 zu erhalten. Im Lostopf landete nur, wer uns die korrekte Antwort auf die entsprechende Tagesfrage zugeschickt hat. Ob auch eure Einsendungen richtig waren – und ob euch eines der Pakete womöglich sogar in wenigen Tagen vom Postmann in die Hände gedrückt wird, das erfahrt ihr im Folgenden.Der Obermotz muss sich so sehr darauf konzentrieren, seine Angebetete von sich zu überzeugen, dass er kaum noch Zeit für die Organisation des Fests hat. Wer übernimmt diese Aufgabe?Der Obermotz Bowser entführt in Super Mario Odyssey mal wieder Peach – dieses Mal, um sie zu heiraten. Als Hochzeitsplaner (und Bossgegner) fungieren die sogenanntenGewinner:Welchen Beruf hat der Gründer der Weltraum-Initiative (auch Starlink-Initiative) erlernt?Der Gründer der Weltraum-Initiative ist Victor St Grande. Er istGewinner:In welche Kategorie fällt der letzte Sträfling? Kleiner Tipp: Er ist kein echter Vogel."The Last Yardbird" (Deutsch: Der letzte Sträfling) ist eine Sniper-Challenge in Hitman 2. Die Lösung lautet daher:Gewinner:Hexer Geralt hat zwar auch in der Gwent-Soloauskopplung einen Gastauftritt, euer Hauptcharakter ist aber wer anders. Wen spielt ihr?In Thronebreaker - The Witcher Tales spielt ihr die KöniginGewinner:Wenn sich zwei Parteien um ein und denselben Gegenstand balgen, kann man eigentlich kaum noch von einem Überfall sprechen. Activision scheint das jedoch egal zu sein, und den Spielern auch. Doch worum handelt es sich bei dem Objekt der Begierde überhaupt?Einer der Spielmodi in Call of Duty - Black Ops 4 nennt sich Überfall. Darin versuchen beide Teams, einen/ einezu ergattern.Gewinner:Dieses Schmuckstück ist so stark, dass es sich gleich um mehrere Feinde auf einmal kümmert. Wie ist sein Name?Ihr könnt in Assassin's Creed Odyssey eine Schockwelle freischalten, die alle Feinde um euch herum wegschleudert. Ihr Name istGewinner:Wie heißt die Spinne, die Talion vor die Wahl zwischen dem Ring der Macht und Celebrimbor stellt?Das Spinnenwesen heißtGewinner:Um zu einem erlesenen Gast zu werden, müsst ihr von der ersten Sekunde an die Augen aufhalten – und mit jemandem reden. Mit wem?Gleich zu Beginn unseres Testvideos zu Fallout 76 ist oben rechts das Event "Erlesene Gäste" aktiv. Die Lösung befindet sich in der Beschreibung gleich darunter: Um das Event zu starten, müsst ihr mitsprechen.Gewinner:Wie ist der deutsche Name der "Demo", in der Astro Bot seinen ersten Auftritt hatte?Der Astro Bot war bereits Bestandteil der Spielesammlung The Playroom. Die eigentliche "Demo" hieß in der deutschen Fassung. Jedoch gab es die kleinen Gefährten sowie das große Raumschiff bereits in der AR-Sammlung. Da unsere Frage unsauber formuliert war haben wir beide Antworten gelten lassen.Gewinner:1942 war es Billy, 1943 kam Solveig. Wer folgte ein weiteres Jahr später?Die Frage bezieht sich auf den Solo-Modus aus Battlefield 5. Der Held aus der ersten "Kriegsgeschichte" (spielt 1942) heißt Billy, Die 1943er-Heldin der Norwegen-Kampagne hört auf den Namen Solveig. Darauf folgt die Frankreich-Story im Jahr 1944 mit dem HeldenGewinner:Wir gratulieren allen Gewinnern! Die Preise werden in den nächsten Tagen verpackt und sollten innerhalb der nächsten Woche bei den Glücklichen Gewinnern eintreffen.