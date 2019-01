The Walking Dead - The Final Season: Neuer Trailer zu Episode 3

PC Switch XOne PS4 iOS Android

In der kommenden Woche wird Skybound Games die dritte Episode der finalen Staffel von Telltales The Walking Dead für PC und Konsolen veröffentlichen. Um euch im Vorfeld auf die „Broken Toys“ getaufte Folge einzustimmen, hat das Entwicklerstudio nun einen neuen Trailer veröffentlicht. Der kurze Clip lässt euch einen kleinen Blick auf die Fortsetzung der Geschichte werfen und zeigt, dass der Protagonistin Clementine auch in dieser Episode einige harte Entscheidungen bevorstehen. Das Ende des Videos deutet zudem ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten an, auch wenn es sich dabei vermutlich nur um eine Traumsequenz handelt...

Broken Toys wird ab dem 15. Januar für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch zum Download erhältlich sein. Anders als die bisherigen Staffeln, die noch direkt bei Telltale entstanden, wird die letzte Staffel für Windows nicht mehr bei Steam, sondern exklusiv über den Epic-Store angeboten. Wer die ganze Staffel jedoch bereits vor dem 20. Dezember 2018 bei Steam erwarb, wird die Episoden dennoch über Valves Online-Plattform erhalten.