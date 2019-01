The Eternal Castle erhältlich: „remastered“ und mit CGA-Look à la DOS-PCs

PC MacOS

h ist ein kreativer Geist. Vor einem Jahr veröffentlichte er mit Neo Dusk einen interaktiven Film auf Youtube, bei dem er die Abspannfunktion sehr geschickt nutzte, um Entscheidungsmöglichkeiten für uns Zuschauer zu integrieren – ein wenig so, wie uns Netflix nun bei Bandersnatch mitten im Film Entscheidungen treffen lässt.

Nun ist auf Steam sein Spiel The Eternal Castle erschienen. Der Action-Plattformer wirkt optisch wie eine frühe CGA-Version (CGA bot auf DOS-PCs vier Farben) von Klassikern wie Prince of Persia oder Another World.

Und genau diesen Look haben Leonard Menchiari und seine Co-Entwickler Daniele Vicinanzo und Giulio Perrone auch für ein cleveres Marketing genutzt. Sie nennen ihr Spiel „Remastered“. Sucht Ihr im Netz nach entsprechenden Vorgängerversionen, findet Ihr ein Spiel aus dem Jahr 1987, das sogar auf archive.org gelistet wird. Doch mehr als ein paar Screenshots purzeln letztendlich nicht aus den ZIP-Archiven, die sich auf den heimischen Rechner herunterladen lassen.

The Eternal Castle bietet modular generierte Levels, ansehnlich fließende Animationen und eine recht realistische Physik. Erfahrene Spieler unter Euch werden sich sicherlich schnell an das Gaming Feeling der 1980er Jahre erinnern.

Sachdienliche Hinweise auf eine reale Vorgängerversion von 1987 nehmen wir gerne per Comment entgegen.