Catherine: Steam-Keys in Bildern versteckt

PC

Sega teasert weiterhin die Umsetzung seines Puzzle-Adventures Catherine (Testnote: 8.0) für den PC an. Nachdem ein Bild von einem Schaf (im Spiel werden die Charaktere in der Traumwelt oft als Schafe dargestellt) im Steam-Hub von Bayonetta veröffentlicht wurde, sind in den Hubs anderer Sega-Spiele weitere Bilder dieser Art aufgetaucht. Alle Bilder haben dabei einen versteckten Steam-Key, der durch einen Decoder, wie den „They Live Steganography“ sichtbar gemacht werden kann und bei der Erstaktivierung jeweils ein Wort offenbart.

Bisher wurden fünf von insgesamt acht Bildern dekodiert und dabei der unvollständige Satz: „Get ready for something sexy“ zum Vorschein gebracht. Die bereits dekodierten Bilder mit Keys könnt ihr auf Imgur einsehen. Unklar ist nach wie vor, ob Sega das zuvor durch den Eintrag in der Datenbank des Australian Classification Board (ACB) geprüfte Catherine Classic, oder die remasterte Version Catherine - Full Body für den Windows plant. Am kommenden Freitag soll es eine „spezielle Ankündigung“ geben, die möglicherweise mehr Licht in die Sache bringen wird.