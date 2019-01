Alien - Blackout wird ein Mobile-Titel - Details und erster Trailer

PC XOne PS4

Nach Blizzard hat jetzt auch 20th Century Fox seinen Diablo-Moment. Nachdem die Fans im Vorfeld durch verschiedene Teaser auf Alien - Blackout heiß gemacht wurden, hat sich das neue Spiel rund um die tödlichen Xenomorphen nun als ein Mobile-Game entpuppt. Mit der Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Blick auf das Spiel für Android und iOS gewährt. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Wie bereits bekannt, wird Ellen Ripleys Tochter Amanda, die die Spieler bereits aus dem 2014 veröffentlichten Alien - Isolation (Testnote: 6.5) kennen, als Protagonistin fungieren und in Blackout sich auf die Suche nach dem verschwundenen Schiff USCSS Nostromo begeben, auf dem sich die Ereignisse des ersten Films vom Regisseur Ridley Scott abgespielt haben. Genau genommen ist Blackout zwischen Alien (1979) und der Fortsetzung Aliens (1986) angesiedelt.

Insgesamt gibt es sieben verschiedene Levels, die ihr auf der Raumstation der Weyland-Yutani-Corporation überleben müsst. Dabei müsst ihr mit Hilfe einer interaktiven Karte verschiedene Gadgets, wie Kameras und Bewegungsmelder bedienen und versuchen so eure Crew zu retten. Wie in Isolation gilt es dabei, das alles möglichst unbemerkt von den Aliens zu tun und direkte Konfrontationen zu vermeiden. Das Spiel soll im Laufe dieses Jahres für die oben genannten Plattformen erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht.

Das Spiel wird, nicht wie ursprünglich vermutet, von Cold Iron Studios, sondern von Rival Games (Thief of Thieves - Testnote: 6.0) entwickelt, während FoxNext als Publisher fungiert. Den enttäuschten Fans, die auf eine Ankündigung für PC und Konsolen gehofft hatten, versicherte 20th Century Fox auf Twitter: „Liebe Fans, da gibt es noch mehr, was kommen wird... sehr bald.“ Die Aussage wird allerdings vom Hashtag #ReadPlayWATCH begleitet. Es ist also unklar, ob damit auch ein Alien-Spiel für PC- und Konsolen, oder eher Comics und Filme gemeint sind.