Call of Duty 2019: Laut Job-Angeboten mit SP und für Next-Gen-Konsolen

PC XOne PS4

Bild stammt aus Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0)

Das Entwicklerstudio Infinity Ward hat neue Stellenausschreibungen für seinen kommenden Call of Duty-Ableger veröffentlicht, die einige erste Details über den Ego-Shooter verraten. So wird der Titel in mehreren Job-Angeboten als ein „Next-Gen“-Spiel beschrieben, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass auch die kommenden Konsolen von Sony und Microsoft bedient werden. In der Beschreibung für die Position eines Senior Rendering Engineers heißt es, dass dieser „an der Vision arbeiten soll, was eine Next-Gen-Konsole erreichen kann.“

In anderen Stellenausschreibungen wird zudem auch der Singleplayer-Modus erwähnt, der bei dem letzten Ableger der Serie, Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5) komplett fehlte. So wird für die Stelle des Associate Game Designers ein breites Verständnis sowohl über Multiplayer, als auch Singleplayer verlangt. Interessanterweise wird auch ein Senior Gameplay Animator gesucht, der „neue Maßstäbe in puncto Third-Person-Animationen in einem Shooter“ setzen soll. Möglicherweise wird es einige Third-Person-Passagen im Singleplayer, oder erstmals eine Wahlmöglichkeit zwischen Ego- und Third-Person-Ansicht in einem Call-of-Duty-Spiel geben.

Um welches Spiel es sich handelt, ist bisher nicht bekannt. Zuletzt wurde nach einem ersten Hinweis der Entwickler über ein Call of Duty - Ghosts 2 spekuliert, dies wurde allerdings schon wenig später durch Kotaku-Redakteur Jason Schreier ausgeschlossen. Fans tippen daher aktuell auf Call of Duty - Modern Warfare 4. Ob sich diese Vermutung bestätigt, bleibt abzuwarten.