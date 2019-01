Borderlands: Weiterer Hinweis auf GotY-Remaster

PC 360 XOne PS3 MacOS

Borderlands ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im Mai vergangenen Jahres gab es einen Hinweis darauf, dass Gearbox eine grafisch überarbeitete „Game of the Year Edition“ seines Open-World-Shooter-Rollenspiels Borderlands (Testnote: 7.5) für PC, Xbox One und die PS4 plant. Damals tauchte auf dem koreanischen Rating-Bord ein entsprechender Eintrag für den Titel auf. Rund ein halbes Jahr später hat auch das taiwanesische Bewertungsausschuss für digitale Spiele den Titel auf Altersfreigabe geprüft.

Bei dem Eintrag im taiwanesischen Rating-Board fehlt diesmal die PC-Version. Dafür erfahren wir, dass für die Umsetzung nicht Gearbox selbst, sondern Blind Squirrel Entertainment verantwortlich zeichnet. Das Studio hat in der Vergangenheit unter anderem an Xcom 2: War of the Chosen (Testnote: 9.5) mitgearbeitet und war auch in die Entwicklung von Spielen, wie Prey (Testnote: 7.5), Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0), Die Sims 4 (Testnote: 7.5) und Mafia 3 (Testnote: 7.5) involviert. Offiziell angekündigt wurde das Remaster bisher noch nicht.