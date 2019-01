PC

Das Spiel zur Flüchtlingskrise. Vom Smartphone aus begleitet ihr die Flucht eurer Ehefrau von Syrien nach Europa. Wir haben die Umsetzung eines 15 Monate alten Mobile Games getestet.

Als Majd senden wir Nour (im Hintergrund) per Bildnachricht Küsse zu.

Ob die Nomo-Rettungsweste im Notfall gute Dienst leistet, müsst ihr selbst herausfinden.

Meinung: Thomas Schmitz Bury Me, My Love kommt eindeutig zu spät. Zumindest auf PC und Switch, denn für mobile Geräte ist es bereits im Oktober 2017 erschienen. Damals war die Flüchtlingskrise noch greifbarer, medial präsenter, wurde politisch deutlich mehr ausgeschlachtet – große Teile der Bevölkerung befanden sich in einem Zustand der Daueraufgeregtheit, der sich mittlerweile ein wenig gelegt hat.



Damals hätte dieses Spiel einigen Menschen vielleicht die Augen geöffnet. Denn Bury Me, My Love zeigt, dass es sich bei den Flüchtlingen um normale Menschen handelt, dass es auch in der Heimat, die sie verlassen haben, oft noch Angehörige gibt und dass selbst die größten Gefahren für sie noch besser sind, als zu Hause im Krieg auf den Tod zu warten.



Spielerisch und technisch ist der Schritt, das Spiel anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung der Mobilversionen nun auch auf den PC zu bringen, kaum nachvollziehbar (außer um noch ein paar Euro zu verdienen). Natürlich wurde die Auflösung angepasst, aber ansonsten erhält der PC-Spieler ein statisches Mobile Game. Man merkt dem Spiel in jeder Sekunde an, dass das Spielkonzept für den Einsatz auf den kleinen Bildschirmen ausgelegt ist. Grafisch ist Bury Me, My Love trist, Animationen sind nicht vorhanden, die atmosphärische Musik wird viel zu spärlich eingesetzt, stattdessen hört man das Piepen des Messengers und Tastaturgeräusche, was auf Dauer wahnsinnig macht.



BURY ME, MY LOVE PC

6.5 Userwertung 0.0 Pro Großartige Idee

Entscheidungen wirken sich aus

Schöne Musik

Hintergrundinformationen zur Krise

Gefahren einer Flucht aus dem Nahen Osten werden greifbar

Hoher Anspruch

Hoher Wiederspielwert Contra Nachrichten lesen auf Dauer ermüdend, Messages zudem nicht abbrechbar

Soundeffekte nerven

Grafisch trist, keine Animationen

Smartphone ist einzige Interaktionsmöglichkeit

Hin und wieder sprachlich ungenau

Mobil-Ausrichtung jederzeit spürbar

Kein Speichern möglich



Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIn meinem Hauptberuf in einem Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit habe ich immer wieder mit Flüchtlingen zu tun, denn ein Kunde von uns betreibt eine wirklich vorbildliche Flüchtlingsarbeit. Aus diesem Grund habe ich, zumindest oberflächlich, ein paar Erfahrungen auf dem Gebiet. Mir wurden Schicksale geschildert, mir wurde auch ein Spielfilmprojekt vorgestellt, das sich mit einer Flucht beschäftigt. Das Spiel, entwickelt vom französischen Studio The Pixel Hunt, dem Design-Workshop Figs und dem Fernsehsender Arte, passt da genau rein.Es schildert die Flucht der jungen Ärztin Nour aus Syrien. Ihr Ziel ist Deutschland. In Syrien lässt sie ihren Ehemann Majd zurück, den ich als Spieler verkörpere. Mit dem (respektive mir) kommuniziert sie per Instant Messenger auf dem Smartphone. Meist gebe ich vorgefertigte Antworten. Immer wieder darf ich aber auch aus mehreren Phrasen auswählen. Anhand derer entwickelt sich im Laufe des Spiels die Handlung. Denn das einzige Ziel von Nour ist Deutschland. Wie und ob sie dahin gelangt, hat auch mit der Kommunikation mit Majd zu tun. Er lenkt seine Frau – und tatsächlich hat das Auswirkungen auf den Spielverlauf – und zwar deutlich mehr als bei Telltale-Derivaten.Für diesen Kurztest habe ich zwei Durchgänge gespielt. Bereits nach zwei Stunden ist eine Reise in der Regel vorbei. (Wer absolut gar nichts über die Story erfahren möchte, sollte den nächsten Satz überspringen, auch wenn ich nicht wirklich etwas verrate:) Beim ersten Mal bin ich beinahe ertrunken, wartete tagelang in einem Flüchtlingslager, um meine Ausreise zu beantragen, und wurde dann in Zagreb verhaftet – Ende.Die zweite Reise ging größtenteils lockerer von der Hand und war sogar erfolgreich – nicht weil ich wusste, was passiert, sondern weil ich bewusst etwas anderes gewählt habe. Ja, bestimmte Passagen haben sich wiederholt. Aber dann habe ich wieder ganz neue Wege eingeschlagen. Und wenn ich am Ende einen Blick auf die Karte werfe, welche möglichen Orte ich nicht besucht habe, dann kann ich nur konstatieren: der Wiederspielwert ist hoch!Wenn man aber ehrlich ist:ist eher ein interaktives Buch als ein echtes Spiel. Es gibt noch nicht mal Animationen oder (bis auf die letzte Nachricht von Nour kurz vor Spielende) Sprachausgabe. Die Grafik beschränkt sich auf Smartphone-Bilder, die dann vergrößert (und teilweise blöd beschnitten) als Hintergrund des Ganzen genutzt werden. Ansonsten hören wir den Tastatursound des Messengers und das ständig wiederkehrende Signal, dass wir eine neue Nachricht erhalten haben. Zum Glück kann man die Soundeffekte im Menü abschalten. Ab und zu ertönen auch ein paar sanfte musikalische Klänge aus den Lautsprechern, die zur Atmosphäre beitragen und eine echte Wohltat sind.besteht also eigentlich nur daraus, den Dialog zwischen Nour und Majd zu lesen und ab und zu einzugreifen. Die deutsche Übersetzung ist bis auf wenige Ausnahmen gelungen. Als Spieler hatte ich immer wieder das Gefühl, Teil eines echten Chats zu sein. Es gibt Vertipper, Probleme mit der Autokorrektur und den Einsatz von Emojis – wie im echten Leben auch.So locker der Text auch ist, kommt ihm in einem Spiel mit dieser minimalen Präsentation die Aufgabe zu, das Geschehen so zu vermitteln, dass die Bilder, wenn schon nicht auf dem Monitor, dann doch zumindest im Kopf des Spielers entstehen. Das ist den Entwicklern wirklich sehr gut gelungen und erinnert dann natürlich erneut an die "Choose-Your-Own-Adventure"-Geschichten.Autor: Thomas Schmitz, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)