Conarium: H.P. Lovecraft Horror-Adventure ab Februar für Konsolen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Conarium ab 5,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der türkische Entwickler Zoetrope Interactive und der Publisher Iceberg Interactive werden das an den Roman von H.P. Lovecraft „Berge des Wahnsinns“ angelehnte Horror-Adventure Conarium im kommenden Monat auch für die Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Das Spiel ist bereits seit 2017 für Windows, Mac und Linux erhältlich und sollte ursprünglich schon im letzten Jahr für die Konsolen erscheinen. Der Release wurde nun auf Februar 2019 festgelegt.

Die Geschichte von Conarium versetzt euch auf die Upuaut, eine antarktische Forschungsstation in der Nähe des Südpols. Ihr schlüpft in die Rolle von Frank Gilman, einen der Wissenschaftler, die in die Arktis mit dem Ziel entsandt werden, die „absoluten“ Grenzen der Natur auszuloten, schon kurz darauf jedoch mit bizarren Träumen und Visionen konfrontiert werden.

Die Konsolenversion soll für die Xbox One X und die PS4 Pro verbessert werden. Dabei werdet ihr zwischen zwei Optionen wählen und das Spiel entweder mit 60 Bildern pro Sekunde oder mit einer höheren Auflösung und 30 FPS spielen können. Was der Titel auf den Konsolen kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auf Steam liegt der Preis aktuell bei 20 Euro.