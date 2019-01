Diablo 3: "Die Finsternis in Tristram"-Ereignis wieder da

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Kurz vor dem Start der 16. Saison und dem nächsten Patch (Starttermin ist der 18. Januar), ist das "Die Finsternis in Tristram"-Ereignis in Diablo 3 wieder da. Dieses Event wurde erstmals zum 20jährigen Jubiläum von Diablo veröffentlicht und bietet euch die Möglichkeit, ein wenig in Nostalgie zu schwelgen und in die Anfangstage der Serie zurückzukehren. Dazu wurde extra der RetroVision-Filter in das Spiel implementiert, wodurch die Grafik des Spiels an den Look des ersten Teils angepasst wird.

Um an dieser Quest teilzunehmen, müsst ihr zuerst diversen Hinweisen im Abenteuer-Modus folgen. Diese führen euch auf die Spur einer Gruppe geheimnisvoller Kultisten, die in Sanktuario Unruhe stiften. Dort wird sich dann ein Portal zu Tristrams Vergangenheit öffnen, das euch dann zu der bekannten Kathedrale bringt. Als Belohnung erwarten euch einzigartige Transmogrifikationseffekte, Erfolge, Porträts, Gefährten und vieles mehr. Das Ereignis kann ab sofort gespielt werden und endet am 31. Januar.