Fantastic Four: Mögliche Hinweise auf ein neues Spiel

Marvel Entertainment hat auf dem hauseigenen Twitter-Account möglicherweise ein neues Spiel zu den Fantastic Four angedeutet. So hat der Hersteller das Logo von Marvel Games kürzlich in Marvel G4mes geändert. Vermutet wird, dass dies mit dem neuen Spiel von Second Dinner in Verbindung steht, die aktuell bekannterweise an einem neuen Marvel-Titel arbeiten.

Am kommenden Dienstag, den 8. Januar 2019 wird auf marvel.com das Livestream-Event Fantastic Four - World's Greatest Week starten, bei dem die Fans einen Einblick in die Zukunft von Reed, Sue, Johnny und Ben erhalten. Das Event dauert bis zum 16. Januar und wird unter anderem spezielle Episoden von Shows, wie „This Week in Marvel“ und „Earth’s Mightiest“, exklusive Video-Interviews und weitere Neuigkeiten rund um das Marvel-Universum bieten. Möglicherweise werden wir dort auch eine Ankündigung des Spiels zu sehen bekommen.