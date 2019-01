AGDQ 2019: Spiele-Speedmarathon ab heute um 17:30 Uhr auf Twitch

Am heutigen Abend, um 17:30 (deutscher Zeit) startet auf Twitch wieder der jährliche Charity-Spiele-Speedmarathon Awesome Games Done Quick (AGDQ), bei dem erneut diverse ausgewählte Titel für den guten Zweck live gezockt werden. Im vergangenen Jahr spielte das Event 2.269.099 US-Dollar an Spendengeldern ein. Im Jahr davor waren es 2.222.790 US-Dollar.

In der diesjährigen Spieleauswahl finden sich unter anderem Klassiker, wie The Legend of Zelda - Majora's Mask, Bomberman 64, Silent Hill 2, Timesplitters 2 und Metal Gear Solid 2 - Sons of Liberty, aber auch aktuellere Titel, wie Hollow Knight (im User-Artikel), Dead Cells, Nier - Automata (Testnote: 9.0), Prey (Testnote: 7.5) und Dark Souls 3 (Testnote: 8.5). Die Liste mit allen Spielen und Startzeiten könnt ihr auf der offiziellen Homepage einsehen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink. Das Ende des Events ist für den 13. Januar, um 18:00 Uhr vorgesehen.