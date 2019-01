Slay the Spire: Offizieller Steam-Workshop ab sofort verfügbar

PC Linux MacOS

Die finale Fassung von Slay the Spire lässt noch bis zum 23. Januar auf sich warten. Seit kurzem können Early-Access-Käufer jedoch bei Bedarf auf neue Inhalte zugreifen, denn der Steam-Workshop für den Titel, in dem aktuell über 40 Mods gelistet sind, wurde offiziell gestartet. Unter anderem erwarten euch neue Charaktere wie The Disciple, The Slimebound und The Mystic oder auch zusätzliche Karten für euer Deck. Darüber hinaus existieren Mods, die weitere Spielfunktionen freischalten oder durch die das Spiel einfacher beziehungsweise schwieriger wird.

Slay the Spire ist ein Kartenspiel mit Roguelike-Elementen, das im Fantasy-Genre angesiedelt ist. Das Originalspiel bietet drei Charaktere, von denen jeder über einen eigenen einzigartigen Kartensatz und Kampfstil verfügt. Zusätzlich zur Mod-Unterstützung wurde jüngst auch ein Update mitsamt einiger Bugfixes und kleineren Änderungen an der Benutzeroberfläche veröffentlicht.