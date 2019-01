GOG-Weekly-Sale mit neuen DRM-freien Angeboten

GOG.com hat zum Wochenende hin einen kleinen Sale gestartet, der aus ausgewählten Japano-Rollenspielen besteht. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Corpse Party, Little King's Story, Ys Origin, Xanadu Next und The Legend of Heroes - Trails in the Sky günstiger erwerben.

Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben). Alle Preise gelten bis zum kommenden Montag, den 7. Januar 2019: