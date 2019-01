Dreams: Anmeldungsphase für die Creator’s Beta gestartet

PS4

Media Molecule und Sony Computer Entertainment haben die Anmeldephase für die geplante Creator’s Beta von Dreams gestartet. Wie die Entwickler über die offizielle Homepage des Titels bekannt geben, wird das PS4-exklusive Spiel den Teilnehmern ab dem 11. Januar 2019 zum Ausprobieren bereitstehen. Folgt dem Quellenlink, um euch für den Test zu registrieren.

Die für den Test ausgewählten Teilnehmer werden über die angegebenen E-Mail-Adressen informiert und müssen einer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement) zustimmen. Danach könnt ihr euch in Dreams austoben. „Erschafft ein eigenes Spiel, gestaltet und vertont Charaktere, malt ein Bild oder komponiert ein Lied, in Dreamiverse ist alles möglich“, so die Entwickler. Durch die Creator’s Beta möchte Media Molecule vor allem wertvolles Feedback von den Spielern sammeln. Die Plätze für die Teilnahme sind begrenzt, dennoch verspricht das Studio, so viele Spieler wie möglich auf die Testserver zu lassen.