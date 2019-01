Hitman: HD Enhanced Collection mit 4K- und 60 FPS-Support angekündigt

XOne PS4 Browser andere

Das dänische Entwicklerstudio IO Interactive hat eine neue Hitman: HD Enhanced Collection, bestehend aus Hitman - Blood Money (im User-Artikel) und Hitman - Absolution (Testnote: 9.0) für die Xbox One und die PS4 angekündigt. Diese soll bereits in der kommenden Woche, am 11. Januar, erscheinen und einige grafische und spielerische Verbesserungen mitbringen.

Im grafischen Bereich sollen neben der 4K-Auflösung (Ultra-HD) und 60 Bildern pro Sekunde auch neue hochauflösende Texturen, sowie weitere Grafikfeatures, wie Supersampling, Upscale-Support, eine verbesserte Beleuchtung und höher aufgelöste Schatten- und Spiegeldetails. Auch die Steuerung wurde aktualisiert, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten.

„Wir sind mit der Collection sehr zufrieden und erfreut, dass wir in der Lage waren, zwei unserer Hitman-Klassiker für die modernen Konsolen neu aufzulegen“, so Hakan Abrak, der CEO von IO Interactive. „Hitman - Blood Money und Hitman - Absolution haben uns auf unserer Reise begleitet und geholfen dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Wir freuen uns, dass die Spieler nun die Möglichkeit haben, diese beiden Titel in 4K und mit 60 FPS zu genießen.“