Ehemalige Blizzard-Entwickler arbeiten an einem Marvel-Spiel

Das Indie-Studio Second Dinner, das von den beiden ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern Ben Brode und Hamilton Chu gegründet wurde, gab jüngst die Entwicklung seines ersten Spiels bekannt. Dabei soll es sich um einen Titel im Marvel-Universum handeln. Konkrete Details zu dem Titel, oder den anvisierten Plattformen, haben die Entwickler vorerst noch nicht verraten.

Brode hat in seiner Zeit bei Blizzard als Game Director an Hearthstone - Heroes of Warcraft (im User-Artikel) gearbeitet, während Chu als der Executive Director für den Titel fungierte. Second Dinner wurde gemeinsam mit drei weiteren ehemaligen Angestellten von Blizzard, Ex-Principal-Engineer Mike Schweitzer (World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft - Ghost), Ex-Production-Director Yong Woo (Starcraft 2 - Wings of Liberty - Testnote: 9.5, Diablo 3 - Testnote: 9.0) und Ex-Senior-Concept-Artist Jomaro Kindred (Hearthstone) in Brodes Garage gestartet. Nach einem Deal mit Marvel und einem 30 Millionen US-Dollar umfassenden Investment des chinesischen Internet-Technologieunternehmens NetEase, konnte das Team das Personal aufstocken und neue Büros beziehen. Seitens Ethan Wang, Vice President von NetEase, heißt es dazu:

Das Entwicklerteam von Second Dinner kann auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken, wenn es um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Spiele geht. Mit den nötigen Ressourcen und der kreativen Freiheit, die sie jetzt haben, freuen wir uns auf das, was sie als nächstes aus dem Ärmel schütteln werden.

Wie Jay Ong, der Executive Vice President von Marvel Games verrät, habe er zuvor Jahre lang mit Brode und Chu zusammengearbeitet und glaube, dass sie etwas Großes erschaffen werden: