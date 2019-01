The Coalition soll neben Gears 5 an einer neuen Marke arbeiten

PC XOne

Microsofts Studio The Coalition werkelt aktuell bekannterweise an Gears 5, das im Rahmen der E3 im vergangenen Jahr offiziell für PC und die Xbox One angekündigt wurde. Doch das ist offenbar nicht der einzige Titel, der sich derzeit bei dem Entwickler in Arbeit befindet. Wie das LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters verrät, soll das Team auch eine ganz neue Marke erschaffen.

So gibt Colin Penty, der als Technical Art Director bei The Coalition seine Brötchen verdient und zuvor schon in die Entwicklung von Gears of War Ultimate Edition, sowie Gears of War 4 (Testnote: 9.0) involviert war, in seinem Arbeitsprofil an, dass in dem Studio eine noch unangekündigte IP (Intellectual Property) für die Xbox One entsteht. Auch wenn Windows 10 nicht direkt erwähnt wird, ist es wahrscheinlich, dass der Titel auch auf dem PC spielbar sein wird, da die meisten kommenden Exklusivtitel laut Microsoft als „Play Anywhere“ erscheinen.

Wann Microsoft den Titel offiziell ankündigen wird, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise werden wir auf der diesjährigen E3 in Los Angeles einen ersten Blick darauf werfen können.