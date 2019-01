What Remains of Edith Finch: Ab nächster Woche kostenlos im Epic Store

PC XOne PS4

Epic Games hat das nächste Spiel bekannt gegeben, das anlässlich der Eröffnung des hauseigenen Online-Stores kostenlos an die Nutzer verschenkt wird. Nachdem ihr bereits im vergangenen Monat das Unterwasser-Survival-Adventure Subnautica (Testnote: 8.0) kostenlos abstauben konntet und aktuell noch bis zum 10. Januar der Platformer Super Meat Boy zum Download bereit steht, werdet ihr vom 10. bis 25. Januar das kuriose Adventure What Remains of Edith Finch gratis für eure Epic-Store-Spielebibliothek herunterladen können.

What Remains of Edith Finch erzählt eine Geschichte über eine Familie im Bundesstaat Washington. Ihr schlüpft in die Rolle von Edith und erkundet das riesige Domizil der Familie um mehr über die Vergangenheit eurer Verwandten zu erfahren und die Antwort auf die Frage zu finden, warum ihr die einzige noch lebende Finch seid. Jede Geschichte, die ihr in Erfahrung bringt, verrät euch mehr darüber, was die einzelnen Familienmitglieder am Tag ihres Todes erlebt haben. Das Spiel wurde von Giant Sparrow, dem Studio hinter The Unfinished Swan entwickelt und wurde neben PC auch für die Xbox One und die PS4 veröffentlicht.