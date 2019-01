Catherine: PC-Port angedeutet, spezielle Ankündigung am Freitag [Upd.]

PC

Update vom 7. Januar 2019, um 13:30 Uhr

Atlus gab heute bekannt, dass es am kommenden Freitag, den 11. Januar 2019, eine „spezielle Ankündigung“ zu Catherine - Full Body geben wird. Diese soll um 4:00 Uhr morgens deutscher Zeit erfolgen. Möglicherweise wird dann offiziell die PC-Version des Spiels vorgestellt.

Originalmeldung vom 4. Januar 2019, um 11:31 Uhr

Sega plant möglicherweise das narrative Puzzle-Adventure Catherine (Testnote: 8.0) in naher Zukunft auch auf den PC zu bringen. Einen Hinweis darauf liefert ein Bild, das von Sega im Steam-Hub von Bayonetta veröffentlicht wurde und ein Schaf zeigt. In Catherine werden die Charaktere in der Traumwelt, in der auch die Puzzle-Abschnitte des Spiels stattfinden, häufig als Schafe dargestellt, weshalb das Bild die Fans aktuell auch in helle Aufregung versetzt.

Für Sega sind solche Andeutungen bei einer PC-Umsetzung nicht unüblich. So wurde der PC-Port von Puyo Puyo Tetris (Testnote: 7.0) im Vorfeld durch mehrere Bilder verschiedener Blöcke aus Puyo Puyo und Tetris im ASCII-Stil in den Steam-Hubs verschiedener Sega-Spiele angeteasert. Als Bayonetta (Testnote: 8.5) für den PC angekündigt werden sollte, hat Sega zuvor eine 8-Bit-Version des Spiels auf Steam veröffentlicht und vor der Ankündigung von Vanquish (Testnote: 8.0) für Windows haben die Japaner in einem Update für Bayonetta einen kleinen Avatar von Sam Gideon, dem Protagonisten aus dem Third-Person-Shooter versteckt.

Unklar ist noch, welche Version von Catherine Sega für den PC veröffentlichen möchte. Im kommenden Monat wird der Spielehersteller mit Catherine - Full Body ein Remaster des 2011 erschienenen Originalspiels für PS4 und PS-Vita auf den Markt bringen. Eine PC-Portierung würde Sinn ergeben. Allerdings wurde kürzlich auch Catherine Classic in der Datenbank des Australian Classification Board (ACB) entdeckt, in dem allerdings keine Angaben zu den möglichen Plattformen gemacht wurden. Es bleibt also abzuwarten, was uns genau erwartet.

Sollte Catherine tatsächlich für den PC umgesetzt werden, wäre das der erste Titel, den Segas Tochtergesellschaft Atlus für Windows veröffentlicht. Das könnte bedeuten, dass in Zukunft auch andere Spiele, wie Persona 5 (Testnote: 9.0) ihren Weg auf den PC finden könnten.