Mad Box: Slightly Mad Studios kündigt eigene Konsole an, erste Details

Slightly Mad Studios, der Entwickler hinter der Project Cars-Serie, hat mit der „Mad Box“ eine eigene Konsole angekündigt. Nachdem der Studio-Gründer und CEO Ian Bell zunächst auf Twitter nur kryptisch „die Mad Box kommt“ verkündete, folgte wenig später ein weiterer Tweet, in dem er verriet, dass es sich dabei um die „stärkste Konsole, die je gebaut wurde“ handeln wird. Diese soll 4K-Auflösungen (Ultra-HD) und 60 FPS (pro Auge) in VR unterstützen. Inzwischen hat Bell in einem Interview mit Variety weitere Details zum geplanten System verraten.

Demnach soll die Mad Box in direkte Konkurrenz mit Microsofts nächster Xbox und Sonys neuer Playstation treten. Die Konsole soll in etwa drei Jahren erscheinen, die meisten VR-Headsets unterstützen und leistungstechnisch auf dem gleichen Niveau wie die „sehr schnellen PCs“ liegen, die erst in zwei Jahren verfügbar sein werden. Aktuell befinde man sich laut Bell in Gesprächen mit den Herstellern über einzelne Komponenten. Weitere Details folgen später.

Was die Spiele angeht, so will Bell sowohl etablierte als auch neue Entwickler durch kostenlose SDKs anziehen: „Die Neuen werden wohl diejenigen sein, die am meisten von unserer komplett kostenfrei zugänglichen Entwicklungsengine profitieren werden.“ Über die Exklusivtitel sollen die Studios selbst entscheiden. Exklusives bedeute, dass jemand ausgeschlossen werde, da man seine Engine aber an alle Studios gratis liefere, werde die Entscheidung dafür bei ihnen liegen, so Bell. Aktuell habe man keine Pläne, „Fördergelder“ an Entwickler zu bezahlen, um andere Hardware-Anbieter auszuschließen. Laut Bell sei die Industrie viel zu monopolisiert: „Wir glauben, dass Wettbewerb etwas Gesundes ist und wir haben die erforderlichen Hardware-Kontakte, um basierend auf unseren Entwürfen etwas Episches zu einem Erfolg zu bringen.“

Auf Crowdfunding muss Slightly Mad Studios, wie einst bei Project Cars (Testnote: 9.0), bei der Mad Box nicht setzen, da man laut Bell bereits diverse interessierte Investoren an der Hand habe, die das Projekt bis zur Fertigstellung finanzieren wollen. Aktuell schaue sich das Studio die besten Angebote an. Die Mad Box soll, wie die Xbox und die Playstation, weltweit verkauft werden und auch preislich mit den Next-Gen-Konsolen konkurrieren können. Erste Bilder von den frühen Design-Versionen der Konsole werden laut Bell in vier bis sechs Wochen erscheinen.