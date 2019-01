Trine: Trinelogy-Sammlung offenbar für die Switch geplant

PC Switch PS3 PS4 WiiU Linux MacOS

Frozenbyte wird die Spielesammlung „Trinelogy“, die aus Trine: Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story (Testnote: 8.5) und Trine 3 - The Artifacts of Power (Testnote: 6.5) besteht, bald offenbar für die Nintendo Switch veröffentlichen. Darauf deutet ein kürzlich durch einen Reddit-User entdeckter Eintrag in der Datenbank der Pan European Game Information (PEGI) hin.

Offiziell angekündigt wurde die Umsetzung der Trinelogy für die Hybridkonsole bisher noch nicht. Auch zum Preis gibt es noch keine Details. Der erste Teil der Serie wurde im November letzten Jahres für die Switch veröffentlicht. Gleichzeitig gab das Studio mit einem Trailer (siehe unten) bekannt, dass auch die anderen beiden Titel demnächst folgen werden. Ob diese noch einzeln für das Gerät erscheinen, oder nur im Bundle erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten.

Wie Frozenbyte bereits im Oktober letzten Jahres verkündete, soll die Platform-Reihe noch in diesem Jahr mit Trine 4 - The Nightmare Prince fortgesetzt werden. Der vierte Teil wurde neben PC, Xbox One und der PS4 auch bereits für die Nintendo Switch offiziell bestätigt.