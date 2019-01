Feudal Alloy: Termin für PC und Switch bekannt

PC Switch Linux MacOS

Das tschechische Indie-Studio Attu Games hat einen Release-Termin für sein kommendes Spiel Feudal Alloy bekannt gegeben. Das 2D-Action-RPG im Metroidvania-Stil wird demnach am 17. Januar für PC (Steam, GOG) und die Switch (eShop) erscheinen. Eine Umsetzung für die Xbox One und die PS4 ist ebenfalls geplant. Ein Launch-Datum gibt es allerdings noch nicht.

In Feudal Alloy schlüpft ihr in die Rolle von Attu, eines gewöhnlichen Bauern-Roboters, der von einem Fisch kontrolliert wird. Attu führte ein einfaches, aber erfülltes Leben in einer kleinen Hütte inmitten eines Sonnenblumenfeldes, bis eine Bande Gesetzloser sein Dorf angriff, seine Ölvorräte klaute und dabei sein Haus niederbrannte. Glücklicherweise schaffte er es, sein altes Schwert zu schnappen und in die Wälder zu fliehen... Seitens der Entwickler heißt es dazu:

Genieße und entdecke die riesige verbundene Welt, gefüllt mit vielen Feinden, Endgegnern, Fertigkeiten und Ausrüstungen. Wähle den Weg, den du gehen möchtest und entscheide, welchen Gegnern du dich stellen möchtest. Versuche, das Böse zu besiegen und deinen Weg nach Hause zu finden.

Die Macher versprechen ein dynamisches und actionreiches Kampfsystem mit Schwertern, Granaten, Umgehungsmanövern und anderen speziellen Angriffsmethoden. Die von Hand gezeichnete Spielwelt soll zum Entdecken einladen und mit geheimen Spielbereichen, versteckten sammelbaren Goodies und zahlreichen Ausrüstungsgegenständen aufwarten. Letztere sollen sich nicht nur auf euer Äußeres, sondern auch auf eure Attribute im Spiel auswirken. Einen Trailer zum Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: