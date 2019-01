Anthem: Bioware verrät Details zur geplanten Demo

PC XOne PS4

Anthem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bioware hat Details zur geplanten Demo von Anthem (im gamescom-Anspielbericht) bekannt gegeben. Wie der Lead Producer Michael Gamble auf Twitter verriet, werdet ihr mit Stufe 10 im Javelin eines Rangers starten und könnt bis Stufe 15 aufsteigen, da Bioware euch etwas fortschrittlichere Inhalte aus dem kommenden Online-Titel präsentieren möchte.

Gamble verspricht eine Auswahl interessanter Inhalte und Missionen, die in der Demo absolviert werden können. Dabei wird etwas „freeplay“ geboten und ihr könnt euch auch im Story-Hub „Fort Tarsis“ umschauen. Der in der Demo erreichte Fortschritt wird nicht in das fertige Spiel übernommen, so dass alle Spieler am Veröffentlichungstag gleichzeitig beginnen können.

Die VIP-Demo (für Vorbesteller und Electronic Arts’ Xbox-Service EA-Access) wird, nicht wie ursprünglich angekündigt, am 1. Februar, sondern bereits am 25. Januar starten und bis zum 27. Januar andauern. VIP-Spieler werden dabei mit einem exklusiven Gegenstand belohnt, der im fertigen Spiel genutzt werden kann. Um was es sich dabei handelt, hat Bioware allerdings bisher noch nicht verraten. Vom 1. bis zum 3. Februar wird zudem eine Anspielversion für alle Interessierten Spieler auf allen drei Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) zum ausprobieren verfügbar sein. Diese wird laut dem Publisher die gleichen Inhalte, wie die VIP-Demo bieten.