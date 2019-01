Call of Duty: Infinity Ward teasert das nächste Spiel an

PC XOne PS4

Auch in diesem neuen Jahr wird uns der Publisher Activision mit einem neuen, inzwischen 16. Titel aus dem Call-of-Duty-Franchise beglücken. Wie schon bekannt ist diesmal wieder Infinity Ward an der Reihe, das seit dem Release von Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0) an einem neuen Spiel der Serie arbeitet. Nun hat das Studio den Titel auf Twitter angeteasert.

Das animierte Bild, das von Senior Communications Manager Ashton Williams vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde, zeigt einen geisterhaft wirkenden Totenschädel. Einige Fans spekulieren, dass es sich hierbei um einen Hinweis auf Call of Duty - Ghosts 2 handeln könnte. Der Release von Call of Duty - Ghosts (Testnote: 8.5) liegt bereits fünf Jahre zurück. Andere Fans tippen hingegen auf Call of Duty - Modern Warfare 4 und die Rückkehr von Leutnant Simon „Ghost“ Riley, eines der denkwürdigsten Charaktere des Franchises, der allerdings laut Lore in Call of Duty - Modern Warfare 2 (Testnote: 9.0) ums Leben kam. Weitere Details liefert der Tweet nicht, man kann also gespannt sein, was Infinity Ward uns diesmal präsentieren wird.