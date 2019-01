Xbox Game Pass im Januar mit Ark, Just Cause 3 und mehr

XOne

Microsoft hat über Xbox Wire das Spiele-Lineup im Januar 2019 für seinen kostenpflichtigen Dienst Xbox Game Pass verkündet. Abonnenten können sich unter anderem auf das Online-Survival-Spiel Ark - Survival Evolved, das Open-World-Actionspiel Just Cause 3 (Testnote: 8.0), sowie die erste Episode des Story-Adventures Life is Strange 2 (Testnote: 8.0) freuen. Nachfolgend alle Neuzugänge und Veröffentlichungstermine im Überblick:

Ab dem 3. Januar 2019:

Ark - Survival Evolved

Landwirtschafts-Simulator 17

Life is Strange 2: Episode 1

Ab dem 7. Januar 2019:

Absolver

Ab dem 10. Januar 2019:

Aftercharge

Just Cause 3

Gleichzeitig macht Microsoft darauf aufmerksam, dass die zweite Episode von Life is Strange 2 demnächst ebenfalls im Xbox Game Pass landen wird. Fans der Adventure-Serie können damit genau genommen am Veröffentlichungstag, den 24. Januar 2019, rechnen. Aktuell könnt ihr euch einen Monat Mitgliedschaft für einen Euro sichern. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.