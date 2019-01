Epic Games arbeitet angeblich am eigenen App-Store

Mit seinem kürzlich gestarteten neuen Online-Store will Epic Games, der Entwickler hinter Fortnite, diversen Gears-of-War-Spielen und der Unreal-Engine, in diesem Jahr einen eigenen Konkurrenten zum Steam-Store etablieren und lockt die Entwickler und Publisher mit höherer Umsatzbeteiligung. Einige Titel wurden bereits exklusiv für den Epic-Store angekündigt oder veröffentlicht. Dabei soll es aber offenbar nicht bleiben, denn einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Wall Street Journals zufolge soll Epic aktuell auch am eigenen App-Store arbeiten, der Spiele für Android-Geräte anbieten und mit Google Play Store in Wettbewerb treten soll.

Auch mit seinem App-Store will Epic ähnlich verfahren und weniger Geld für das Veröffentlichen von Spielen von seinen Partnern verlangen. Während Google und Apple 30 Prozent von den Studios und Publishern einnehmen, sollen es bei Epics App-Store nur zwölf Prozent werden. Weitere Vergütungen soll es geben, wenn die Entwickler zum Erstellen ihrer Spiele die Unreal-Engine nutzen. Epic selbst hat die Arbeit am App-Store bisher noch nicht offiziell bestätigt.