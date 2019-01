ZeniMax: Markenschutz für „Deathloop“ beantragt

ZeniMax, der Mutterkonzern von Bethesda, hat kürzlich beim United States Patent & Trademark Office den Markenschutz für Deathloop beantragt. Um was es sich genau dabei handelt, geht aus dem Eintrag nicht hervor. Die Beschreibung in der Kategorie „Waren und Dienstleistungen“ verrät aber, dass die Marke für mobile Geräte, PC und Konsolen genutzt werden kann.

Der Eintrag bedeutet natürlich nicht, dass wir in naher Zukunft mit einer Ankündigung rechnen können. So hat es etwa bei Starfield, das sich ZeniMax bereits 2013 schützen ließ, ganze fünf Jahre gedauert, bis es im letzten Jahr als Bethesdas nächstes großes Spiel angekündigt wurde. Es bleibt also abzuwarten, was ZeniMax daraus machen wird und wann.