Project Cars 3 soll spiritueller Nachfolger von NfS Shift werden

PC XOne PS4

Project Cars 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Project Cars 2 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach Project Cars 2 (Testnote: 9.0) arbeitet das Team von Slightly Mad Studios bereits eifrig am nächsten Teil der Sportsimulationsreihe und wie der Studio-Gründer und CEO Ian Bell jüngst in einem Post auf GTPlanet verriet, soll Project Cars 3 der „spirituelle Nachfolger“ von Need for Speed Shift (Testnote: 9.0) werden. Insgesamt wollen die Entwickler den Titel nun „fokussierter“ und „spaßiger“ gestalten. Man habe es mit dem Umfang von Variationen im letzten Spiel sehr übertrieben, wodurch das Team auch mit massiven Balancing-Problemen zu kämpfen hatte.

Wir haben unsere Lektion gelernt und auch wenn wir nicht vorhaben, die Menge an Inhalten zu reduzieren, so wissen wir jetzt, was wir fixen müssen und wo wir Design-Entscheidungen getroffen haben, die etwas „suboptimal“ waren...

So soll Project Cars 3 zwar in Richtung mehr Spaß gehen und all das Gute, was Need for Speed Shift ausmachte, mitbringen, gleichzeitig soll aber auch nicht auf die guten Simulationsaspekte verzichtet werden, die die Fans so schätzen. „Der Hauptfokus liegt aber definitiv auf dem Spaß und darauf, nicht mehr abzubeißen, als man schlucken und verdauen kann“, so Bell.